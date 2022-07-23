نتيجة تحاليل المعامل المركزية برقم جواز السفر.. هذه هي الخطوات

نتيجة تحاليل المعامل المركزية برقم جواز السفر، من أكثر الكلمات بحثا على محرك البحث العالمي «جوجل» خاصة من قبل المواطنين الراغبين فى إجراء تحليل «بي سي آر»، ومعرفة نتيجة تحاليل المعامل المركزية برقم الجواز، وقالت وزارة الصحة والسكان ممثلة في ادارة المعامل المركزية للتحاليل، أنه يمكن الدخول على الرابط والقيام بعدد من الإجراءات والخطوات، وجاءت على النحو التالي:

نتيجة تحاليل المعامل المركزية برقم الجواز

- الدخول على هذا الرابط الخاص بالمعامل ويتم ادخال البيانات الكاملة للشخص الراغب في معرفة نتيجة تحاليل المعامل المركزية برقم الجواز، الرابط من هنا

- كتابة البيانات والتي تتمثل في الاسم والرقم القومي والمحافظة المقيم بها.

- بعد ذلك اختيار أيقونة تحت عنوان الاستعلام عن نتيجة تحليل «بي سي آر».

- بعد ذلك يتم تحديد البلد الراغب المسافر إليها الشخص.

- يمكن للمواطن تحديد مكان وموعد إجراء التحليل.

- يتم الضغط على زر الاستعلام.

- تظهر كافة البيانات المطلوبة الاستعلام عنها بالتفاصيل الكاملة.

ارتفاع إصابات كورونا وتخفيض سعر مسحة «بي سي آر»

ومع تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا، دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين، القيام باجراء تحليل «البي سي آر» للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، في حال الاشتباه بالأعراض، لافتة إلى تخفيف سعر مسحة كورونا لـ650 جنيهًا؛ لتشجيع المواطنين على إجراء «بي سي آر».

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك العديد من المعامل المركزية الخاصة بوزارة الصحة في المحافظات لتخفيف المعاناة على المواطنين، وطمأنت المواطنين بأن تحليل «بي سي آر» قادر على كشف الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته، التي تظهر من وقت لآخر بخلاف مسحة كورونا السريعة التى تجري في المنزل.