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خدمات المعامل المركزية بـ«صحة القليوبية».. بينها فحص المياه والأغذية

كتب:

حسن صالح
12:04 م | الخميس 17 أغسطس 2023
خدمات صحة القليوبية

خدمات صحة القليوبية

قال الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنّ المعامل المركزية بالقليوبية، صرحا طبيا متميزا، وحصن أمان للمواطنين في القليوبية والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أنّ المعامل المركزية بالقليوبية، ما هي إلا صرح طبي متميز، وتساعد في تحصين المواطن البسيط، إذ يوجد بها جميع أنواع التحاليل الطبية التي تضمن سلامته. 

أضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ«الوطن»، أنّ الخدمات المقدمة بإدارة المعامل المركزية التابعة لها، تجري بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبقيادة الدكتور سامح رفعت مدير إدارة المعامل المركزية بالقليوبية.

خدمات المعامل المركزية بمديرية الصحة في القليوبية 

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنّ خدمات المعامل المركزية بالقليوبية، تضمن معامل تحاليل الدم التي يعمل بها فريق طبي متميز يحرص على استخراج نتائج الفحوصات المختلفة بمنتهى الدقة، ومن أهمها:

- صورة الدم

- وظائف الكبد

 - وظائف الكلي

 - دهون الدم

- فصائل الدم

وأضاف أنّ الخدمات تضمن أيضا تتوافر تحاليل الفيروسات الكبدية B وC، وتحاليل المزارع والحساسية، وتحاليل السيولة وحمى التيفويد والبروسيلا.

خدمات معامل فحص مياه الشرب والأغذية بالقليوبية 

وأشار إلى أنّ المعامل المركزية تتضمن أيضًا معامل المياه، الذي يعمل على تحليل المياه بجميع أنواعها للتأكد من صلاحيتها وإرسال النتائج للجهات المختصة، إلى جانب معمل الأغذية، الذي يأخذ العينات من كافة الأطعمة المستوردة منها أو المصنعة محليًا، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، وذلك بإجراء عدد من الفحوص منها فحص الأغذية للمواد المضافة مثل الألوان، المواد الحافظة والكشف عن الغش في عينات بعض المواد الغذائية مثل الملح واللبن والخل بالإضافة إلى رصد مصادر التلوث.

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