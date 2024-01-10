تحصين 28 ألفا و211 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية في البحيرة

أسفرت جهود إدارة الرعاية البيطرية، بمديرية الطب البيطري في البحيرة، بقيادة أشرف محي الدين، خلال أسبوع، عن علاج 28 ألفا و889 حيوانا، إذ بلغت عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات، 4 قوافل بإجمالي 1700 حيوان مُعالج.

الحملة القومية لتحصين الماشية

وبلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشية، خلال الحملة القومية للتحصين، التي بدأت 19 نوفمبر 2023، ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، 28 ألفًا و211 رأسًا خلال أسبوع، بالإضافة إلى تحصين 171 بقرة ضد مرض الجلد العقدي، و138 رأسًا بلقاح جدري الأغنام في جميع مراكز المحافظة.

كما جرى إصدار 276 تصريحًا لنقل الطيور، سواء للذبح أو استكمال التربية، وذلك تفعيلًا للقانون 70 لسنة 2009.

في مجال المجازر، بلغ إجمالي عدد المذبوح من الحيوانات 1726 رأسًا، كما بلغت مذبوحات الدواجن 528 ألفًا و293.

7 حملات على الأسواق

وجرى شنّ 7 حملات تفتيشية بالأسواق، بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتحرير 19 قضية بإجمالي مضبوطات 49 كليوجرامًا لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.