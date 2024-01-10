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«تضامن كفر الشيخ»: توعية 200 أسرة ريفية بخطورة الأمراض المعدية 

كتب:

خير الله فؤاد
01:50 م | الأربعاء 10 يناير 2024
الدكتورة ماجدة جلالة وكيل تضامن كفر الشيخ

الدكتورة ماجدة جلالة وكيل تضامن كفر الشيخ

جابت عدد من الرائدات الريفيات، التابعات لمديرية التضامن الاجتماعي في محافظة كفر الشيخ، بيوت نحو 200 أسرة بقرى مركز كفر الشيخ، وذلك بهدف توعيتهم للحد من انتشار الأمراض المعدية، وذلك من خلال مكافحة انتشار العدوى بالبيوت، بالتعاون من خلال أطباء من مديرية الشئون الصحية والسكان، في كفر الشيخ.

حملات مستمرة لتوعية المواطنين  

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، عبر بيان، أنّ توعية الأسر بالقرى الريفية للحد من الأمراض المعدية، من خلال النظافة العامة للبيوت وتهويتها بشكل مستمر والتخلص من النفايات الطبية بشكل آمن وسليم، مما يقلل من الإصابة بأي عدوى.

فريق عمل للتدخل السريع في كفر الشيخ 

وأشارت إلى أنّ تلك الحملات تُنظم بشكل مستمر، من خلال فريق عمل تابع لمديرية التضامن في محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتورة نيرمين صبري القصري، مدير عام التأهيل بالمديرية، وعضوية كلا من إيمان إبراهيم، عضو الفريق وأخصائي أسرة وطفولة، ورولا زهير، عضو الفريق ومدير إدارة الدفاع بالمديرية، وأحمد غنيم، عضو الفريق.

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