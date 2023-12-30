«تضامن كفر الشيخ» تطلق برنامج المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية

قالت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، في محافظة كفر الشيخ، إن وزارة التضامن تفكر دائما في الارتقاء بأحوال المرأة الريفية، وذلك من خلال تدريبها على إقامة مشروعات صغيرة تساعدها على إيجاد فرص عمل من مكانها بالقرية المصرية، بما يجعلها تساهم في بناء الاقتصاد المصري.

مشروعات صغيرة للمرأة الريفية في كفر الشيخ

وأوضحت الدكتورة «ماجدة»، عبر بيان، أن تلك المشروعات الصغيرة تتمثل في عمل شروعات تنظيف الخضار وتغليفه، علاوة علي أعداد وجبات جاهزة، ومخبوزات فطائر وعيش، وتصنيع الصابون السائل، بجانب حرفة المشغولات اليدوية، والتي بدورها تدفعها نحو عجلة الإنتاج وبناء مشروعات صغيرة بتكلفة أقل وأرباح جيدة للغاية.

تدريب عبر مراكز الأسر المنتجة

وأضافت أن مراكز الأسر المنتجة بالمحافظة لها دور كبير في تقديم العديد من التدريب للمرأة الريفية في محافظة كفر الشيخ، ومنها تعليم مهنة تفصيل الملابس، وشغل الحلي، والمعادن المتنوعة، بما يساهم في توفير فرص عمل لهم.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، بها 13 مركزا إداريا منتشر بها نحو 87 مكتب للتضامن الاجتماعي، لتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمرأة الريفية.