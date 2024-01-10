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ثالث توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024 تتحقق.. ماذا حدث؟

كتب:

أمنية سعيد
12:59 م | الأربعاء 10 يناير 2024
خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف

خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف

لم يمر سوى 10 أيام فقط من العام الجديد، ليفاجأ المهتمون بعلم الفلك بتحقق تنبؤات خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف لعام 2024 واحدة تلو الأخرى، حتى وصل مجموع توقعاتها التي تحققت بالفعل إلى ثلاثة، كان أولها ما شهده العالم من زلزال مدمر ضرب اليابان في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الموافق 1 يناير.

وكانت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، خرجت في تصريحات تليفزونية قبل ساعات من بدء العام الجديد، تتنبأ بأهم الأحداث العالمية وما يتعلق بحياة المشاهير، حسب طبيعة كل برج، وتسببت تصريحاتها في جدلًا واسعًا خاصة وأنّها اشتهرت بين الوسط الإعلامي بـ«سيدة التوقعات».

وبعد تحقق اثنين من توقعات ليلى عبداللطيف خلال عام 2024، عاد اسمها ليظهر على الساحة مجددًا بتحقق ثالث توقعاتها، والتي تنبأت خلالها بظهور علاج جديد يقضي على السرطان خلال عام 2024، من شأنه أن ينقذ العديد من المرضى المصابين بهذا المرض الخبيث، ولقراءة القصة كاملة اضغط هنــــــــا.

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بقلم أمنية سعيد