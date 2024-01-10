حزب الجيل: القمة الثلاثية اليوم تتناول التطورات الخطيرة في غزة

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي يستضيفها ملك الأردن عبدالله الثاني اليوم في مدينة العقبة، ويحضرها الرئيسان عبدالفتاح السيسي ومحمود عباس، قمة دورية من القمم التي يعقدها القادة الثلاثة بين الحين والآخر للتنسيق فيما بينهم حول القضايا المشتركة بين الدول الثلاثة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

جولة وزير خارجية أمريكا بالشرق الأوسط

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أهمية هذه القمة تأتي لبحث ما طرحه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جولته بالشرق الأوسط؛ وذلك للوصول إلى موقف واحد تجاهها والتي استهلها بزيارة تركيا ثم اليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل، ومن المقرر أن يختمها بزيارة الضفة الغربية ومصر.

التطورات الخطيرة في قطاع غزة

وتابع أن القمة الثلاثية ستبحث أيضا التطورات الخطيرة في قطاع غزة جراء العدوان الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا هناك، والمستجدات في الضفة الغربية وأيضا تتناول القمة تطورات المحاكمة الجنائية الدولية لإسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن القمة الثلاثية التي يعقدها القادة الثلاثية باستمرار تعبير عن العلاقات الاستراتيجية التي تربط قادة مصر والأردن وفلسطين المهمومين والمهتمين بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.