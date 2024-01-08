أستاذ علوم سياسية: القمة المصرية الفلسطينية أكدت الرفض المطلق لتهجير سكان غزة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن القمة المصرية الفلسطينية أكدت ثوابت البلدين في أن يكون هناك رفض مطلق للتهجير الفلسطيني إلى أي مكان آخر.

توسيع الحرب بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن وزير الخارجية الأمريكي في جولته بالشرق الأوسط يركز على فكرة مهمة، وسبقته إليها مصر، وهي أن هناك خطرا لتوسيع الحرب بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لتتعدى الأطراف المباشرين لدول أخرى بالمنطقة.

وأشار إلى أن هذا الخيار لا ترغب فيه الولايات المتحدة، وبالتالي جولة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن تهدف لمنع توسيع الحرب بالمنطقة، بجانب قضية الأسرى والتأكيد على الموقف الأمريكي الرافض للتهجير.