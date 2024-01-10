مستشفى 57357 تحصل على شهادة الاعتماد لمدة 3 أعوام

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، حصول 4 مستشفيات على اعتماد جهار GAHAR، وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة، والحاصلة على الاعتماد الدولي من إسكوا.

وحصلت مستشفى 57357 لسرطان الأطفال على شهادة الاعتماد لمدة 3 أعوام، طبقا للقرار الأول من قواعد اتخاذ القرار، كما حصلت كل من مستشفى أمراض الكلى بالمجمع الطبي بكوبري القبة بالقاهرة، ومستشفى سمالوط التخصصي بالمنيا، ومستشفى بهتيم للجراحات التخصصية بالقليوبية، على الاعتماد المبدئي للهيئة لمدة عام، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن اللجنة العليا للاعتماد.

تجديد اعتماد مستشفى كليوباترا بالقاهرة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن اللجنة وافقت كذلك على تجديد اعتماد مستشفى كليوباترا بالقاهرة اعتمادا مبدئيا لمدة عام بسجلات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب موافقتها على منح شهادة الاعتماد لكل من المركز المتخصص للتحاليل الطبية - معامل درويش بمحافظة الاسكندرية، ومركز دمياط للعلاج الطبيعي.

مراحل علمية دقيقة

وأوضح أن إعداد هذه المعايير جرى من خلال مراحل علمية دقيقة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية على أيدي خبراء اللجان الفنية والادارة العامة لتطوير المعايير بالهيئة حتى حصول جميع الاصدارات على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua، فضلا عن خضوعها للمراجعة والتطوير المستمرين.

وأشار إلى أن معايير المستشفيات تشمل التوافق مع 274 معيار تتضمن قسمين رئيسيين هما: المعايير الخاصة بالمريض، والتي تؤكد على أهمية الرعاية الصحية المصممة وفقًا لتفضيلات المريض واحتياجاته وقيمه الفردية، والمعايير الخاصة بالمؤسسة والمصممة لإنشاء رعاية آمنة وفعالة ومتطورة وبيئة عمل صحية صالحة مع اعطاء الأولوية لمعايير سلامة المرضى نسر NSR من خلال الالتزام الكامل بكل المتطلبات المنصوص عليها.