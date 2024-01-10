هل تسببت حقنة خاطئة في تدهور حالة العامري فاروق الصحية؟

شائعات عديدة كان بطلها العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي خلال الساعات الماضية، بعد تدهور حالته الصحية في ظل استمرار الغيبوبة التي دخل بها قبل نحو شهرين إثر تعرضه لنزيف في المخ.

الشائعة التي هزت الوسط الرياضي، جاءت بعد انتشار أنباء حول وفاته، قبل أن يخرج شقيقه خالد وينفي الأمر سريعا، إلا أن حالة القلق بشأن نائب رئيس الأهلي لاتزال مستمرة، بعد انتشار شائعة أخرى بأن «حقنة» خاطئة تسبب في نزيف جديد وتدهور حالته الصحية.

حقيقة تدهور حالة العامري فاروق بسبب حقنة خاطئة

أحمد كامل، استشاري جراحة المخ والأعصاب وصديق العامري فاروق، كشف لـ«الوطن» الحقيقة، مؤكدا: «مفيش حاجة اسمها حقنة غلط تسبب نزيف».

«العامري فاروق يعاني من تشوه شرياني وريدي منذ الولادة، وهو ما تسبب في حدوث النزيف، والجراحات التي خضع لها كانت من أجل إيقاف النزيف وتركيب الدرنقة، وذلك منذ بداية الأزمة الصحية»، هكذا أوضح كامل.

سبب تدهور الحالة الصحية لـ العامري فاروق

هل الحالة تدهورت؟، «كامل» قال إن الحالة ليست مستقرة منذ البداية، مشيرا إلى أنه كان في زيارة له منذ أسبوع للاطمئنان على حالته: «كل ما يقال عن أن حصوله على حقنة خاطئة تسببت في نزيف جديد لا علاقة بالواقع، مفيش حاجة اسمها كده».

ودخل العامري فاروق في غيبوبة منذ السابع من نوفمبر الماضي، بعد سقوطه داخل النادي الأهلي قبل اجتماع المكتب التنفيذي، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور، ليخضع لعدد من العمليات الجراحية العاجلة في المخ من أجل إيقاف النزيف.