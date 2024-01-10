وزير أردني سابق: «قمة العقبة» الثلاثية تنعقد في ظروف بالغة التعقيد

قال الدكتور محمود الخرابشة، وزير أردني سابق، إن القمة الثلاثية التي ستعقد في العقبة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تنعقد في ظروف بالغة التعقيد.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن جدول أعمال القمة سيكون مليئا بكل المواضيع المتعلقة بغزة لبحث كل تطورات الوضع في القطاع في ظل العمليات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني أيضا في الضفة الغربية من استفزاز واقتحامات واعتداءات من قبل المستوطنين.

وأكد الوزير، أن القمة تأتي بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة واجتماعه مع القيادات في الدول التي زارها، وسيكون هناك بحث بكل الجوانب المتعلقة بقضية غزة وما يحدث بها.