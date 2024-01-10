رئيس النيابة الإدارية يُشرف على تسليم ملفات «وظيفة معاون»

تفقد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، إجراءات سَحب وتقديم الملفات للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة هبة الله الجندي، الأمين العام المساعد لشئون المرأة، والمستشار أحمد يوسف، عضو الأمانة العامة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

انتظام عملية سحب الملفات

وأطلع المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام، المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، على انتظام عملية سحب وتقديم الملفات للمتقدمين، مؤكدا تنفيذ تعليماته في تيسير الإجراءات والحِرص على توفير كافة سُبُل الراحة وأماكن الانتظار اللائقة للمترددين على مقر رئاسة الهيئة خلال فترة التقديم.

من جانبه، أشاد المستشار رئيس الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، بما بذله المستشار الأمين العام والمستشارون أعضاء الأمانة العامة وموظفيها من جهدٍ مستمر خلال الفترة الماضية منذ بدء الإعلان عن المسابقة مروراً بمرحلة التسجيل الإلكتروني وحتى مرحلة سحب وتقديم الملفات الجارية الآن، كما أثنى على ما قامت به وحدة شئون الديوان العام برئاسة الهيئة رئيسًا وأعضاءً وعاملين من جهدٍ ملموس ومستمر في هذا الخصوص. كما أشرف على التجهيزات الجاري إعدادها تمهيداً لبدء المقابلات الشخصية للمتقدمين أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية مَطلَع الأسبوع المقبل.

الالتقاء بعد من المتقدمات في الهيئة

وخلال الجولة حَرصَ على الالتقاء بعددٍ من المتقدمات والمتقدمين للمسابقة، الذين أعربوا عن سعادتهم بما لمسوه من تنظيم بالغ لعملية سحب وتقديم الملفات، وحرص كافة القائمين على المنظومة على مساعدتهم في إنهاء كافة الإجراءات بسرعة ودقة خلال عملية مراجعة الملفات وتسليمها.

كما التقت المستشارة هبة الله الجندي - الأمين العام المساعد لشئون المرأة، بعددٍ من الخريجات المتقدمات للمسابقة، مؤكدة على أهمية دور المرأة داخل منظومة القضاء المصري على وجه العموم وفي النيابة الإدارية على وجه الخصوص والتي تُشَكِل فيها المرأة قرابة نصف عدد الأعضاء.

وقد اختتم المستشار رئيس الهيئة والوفد المرافق له الجولة التفقدية، متمنيًا التوفيق لكافة المتقدمات والمتقدمين للالتحاق بالنيابة الإدارية، وحثهم على الاستمرار في طلب العلم واكتساب المعرفة باعتبارهم شباب اليوم ومستقبل هذا الوطن العظيم.