أمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات الأسبوع المقبل.. الخريطة الكاملة

تضرب أمطار متفاوتة الشدة العديد من المحافظات على مدار الأسبوع المُقبل، إذ من المقرر أن تكون خفيفة في معظم الأحيان، وتضرب أقاليم من السواحل الشمالية، والوجه البحري، وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما تكثف غرف العمليات وشركات الصرف الصحي بتلك المناطق، من استعداداتها للتدخل الفوري بسحب مياه الأمطار أولًا بأول منعًا لتراكمها.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» الخريطة الكاملة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة بالمحافظات، فضلًا عن حالة الطقس في الأيام المقبلة، واستعدادات غرف العمليات بالمحافظات لاستقبال تلك الأمطار.

أمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات

وفيما يخص خريطة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تكون خفيفة بنسبة حدوث 30% فقط على أيام متفرقة طوال الأسبوع القادم، إذ جاءت توقعات سقوط الأمطار لمدة أسبوع كالآتي:

- أماكن سقوط الأمطار غدًا الجمعة 5 يناير.. سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة، على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، ومحافظات شمال الوجه البحري.

- الثلاثاء 9 يناير 2024.. من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ومناطق من السواحل الشمالية.

- الأربعاء 10 يناير 2024.. سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

الطقس غدا في مصر

وتشهد حالة الطقس غدا في مصر، كثافة في الشبورة المائية على الطرق السريعة، والزراعية، والقريبة من المسطحات المائية بنطاق محافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على فترات متقطعة في بعض المناطق بجنوب سيناء.

الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يخص حالة الطقس في الأيام المقبلة، فإنّ الشبورة المائية تتصدر المشهد بكثافتها على الطرق خلال الصباح الباكر على أغلب الطرق بدءًا من غدًا الجمعة 5 يناير حتى الاثنين 8 يناير المُقبل.

ويبقى سقوط أمطار خفيفة هو الظاهرة المسيطرة يوم الثلاثاء 9 يناير القادم، وتستمر حتى الأربعاء حيث يصاحبها نشاط حركة الرياح على فترات متقطعة في مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد.

استعدادات المحافظات لاستقبال الأمطار

وأعلنت غرف العمليات وشركات الصرف الصحي، بمحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، والبحر الأحمر، رفع الاستعداد للقصوى، استعدادًا لاستقبال الأمطار، إذ جرى تطهير الشنايش والبالوعات، واستعدت سيارات الكسح لشفط وسحب مياه الأمطار فور نزولها منعًا لتراكمها.