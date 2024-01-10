أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالمحافظات.. اعرف المواعيد والتخصصات

أعلنت مديريات الصحة بالمحافظات المختلفة، أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، ومواعيد عمل كل منها ليتمكن كل عروسين من حجز موعد للفحص الطبي، للحصول على الشهادة الطبية لإتمام إجراءات عقد القران.

أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالقاهرة والمحافظات

وتنشر «الوطن» ضمن خدماتها المتعددة لمتابعيها أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالقاهرة والمحافظات، ليتثنى لكل عروسين اختيار المركز الأقرب لهما، فضلا عن الحجز هاتفيا عبر الخط الساخن 15335 لفحوصات ما قبل الزواج، والتحاليل المطلوبة من العريس وعروسه وفقا لمديريات الصحة بالمحافظات.

مواعيد وأماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالمحافظات

جاءت أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالقاهرة والمحافظات كالتالي:

محافظة المنيا

المركز الطبي الغربي التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، خلف مستشفى الصدر بعزبة شاهين يعمل طول أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

محافظة القاهرة

معهد ناصر بكورنيش النيل يعمل يوميا ما عدا الخميس والجمعة.

محافظة القليوبية

مستشفى بنها التعليمي شارع ستاد بنها الرياضي بجوار مستشفى الأطفال التخصصي يعمل أيام الاثنين والثلاثاء فقط أسبوعيا.

محافظة الجيزة

مستشفى أم المصريين شارع صلاح سالم ميدان أم المصريين أمام محطة مترو أم المصريين يعمل أيام الأحد والثلاثاء أسبوعيا.

محافظة الغربية

مستشفى المحلة العام، يعمل أيام الأحد والثلاثاء أسبوعيا.

محافظة المنوفية

مستشفى حميات شبين الكوم يعمل أيام الأحد والخميس من كل أسبوع.

محافظة الدقهلية

مستشفى المنزلة العام بطريق المنصورة الزراعي يعمل طول الأسبوع ما عدا الجمعة.

محافظة الشرقية

مستشفى السعديين يعمل الثلاثاء والخميس

محافظة دمياط

مستشفى الأزهر الجامعي يعمل السبت

محافظة الفيوم بمستشفى الباطنة الجامعي ويعمل يوم السبت

محافظة سوهاج بمستشفى سوهاج الجامعي يعمل الاثنين والأربعاء أسبوعيا.

محافظة مطروح مستشفى مطروح العام؛ يعمل الثلاثاء والخميس

محافظة أسيوط العيادة المركزية شارع الثورة تعمل أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.

فحوصات المقبلين على الزواج بالقاهرة والمحافظات

ويجري المقبلين على الزواج عدة فحوصات منها:

- أنيميا البحرالأبيض المتوسط.

- فحص الالتهاب الكبدي الفيروسي بيHBV.

- أنيميا الخلايا المنجلية.

- الالتهاب الكبدي الفيروسي سي HCV.

- فيرس نقص المناعة البشري المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الإيدز AIDS.