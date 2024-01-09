«صحة سوهاج» تنظم تدريبات لأخصائي العلاج الطبيعي عن مشكلات الركبة

نظمت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بسوهاج تدريبات مكثفة بعنوان «مشاكل مفصل الركبة بين الأسباب والعلاج»، بديوان عام المديرية، في إطار الحرص على تدريب الكوادر الطبية بجميع التخصصات، واستمرارا لتفعيل التدريب الطبي المستمر بهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى، تحت رعاية الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

تدريب أخصائيّ العلاج الطبيعي بسوهاج

حاضر بالتدريب الدكتور مينا مجدي إسحق أخصائي العلاج الطبيعي ودبلومة العلاج اليدوي لتأهيل العظام.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه لا بد من متابعة أحدث التقنيات والجلسات العلاجية في مجال العلاج الطبيعي، حيث أنه من المجالات دائمة التطوير والتجديد، بما يضمن التميز الدائمة لكوادره ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

تقوية العضلات بالعلاج الطبيعي

وخلال جلسات التدريب أوضحت الدكتورة كلارا كامل مسعود أن للعلاج الطبيعي دور بارز في علاج مفاصل الركبة، موضحة أن جلسات العلاج الطبيعي تساعد في تقوية العضلات المحيطة بالركبة وتحسن أدائها وتساعد أيضا في تقليل التورم والألم والتصلب الناتج عن التهاب مفصل الركبة مما يحسن من وظيفة الركبة ويسهل عملية المشي والانحناء والركوع، وكذلك يحد من خطر تفاقم الإصابة وتقليل الحاجة إلى الجراحة.

تقنيات علاج الركبة

كما أوضحت أن هناك عدة تقنيات يطبقها طبيب العلاج الطبيعي في علاج الركبة، حسب تقييم ومعطيات حالة المريض، ومنها العلاج بالبرودة والعلاج بالحرارة وتمارين التقوية وتمارين المرونة.

وتشهد أقسام ووحدات العلاج الطبيعي تطورا كبيرا، و يتم إمدادها بأحدث الأجهزة لتكون قادرة على تقديم خدماتها بجودة عالية للمترددين عليها، حيث تم تقديم أكثر من 138 ألف جلسة علاج طبيعي متنوعة للمرضى بأقسام العلاج الطبيعي بالمحافظة خلال الشهور الماضية.