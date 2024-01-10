إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملات بالإسماعيلية 

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنّ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية مستمرة، في نطاق المراكز والقرى طوال شهر يناير الجاري، مشيرًا إلى تنفيذ حملة مكبرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الحملات تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية من التبوير والبناء عليها بالمخالفة للقانون، للحفاظ على إنتاج المحاصيل في المحافظة، مشيرًا إلى أنّ الأجهزة كافة بالمحافظة، تتصدى بكل حزم لكل أشكال التعدي.

إزالة 20 حالة تعدٍ في الإسماعيلية

ونفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 7 قراريط، عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان، جرى إزالتها بالكامل، فيما أكد محافظ الإسماعيلية، عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

التعامل بحزم مع مخالفات الأراضي الزراعية

وقال «بشارة» إنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أنّ الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية، تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه، التعدي على الرقعة الزراعية، فهي حق أصيل للأجيال القادمة.