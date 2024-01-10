بطاقة إنتاج مليون طن.. تشغيل ملاحة سبيكة بشمال سيناء خلال أيام

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، المهندس محمد إبراهيم يونس، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والعضو المنتدب، في مكتبه في ديوان عام المحافظة بالعريش، في حضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

وثمن رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات الجهود التي يقوم بها محافظ شمال سيناء ودور المحافظة بجميع أجهزتها في استقبال المساعدات وإيصالها إلى غزة، واستقبال الجرحى والمصابين وعلاجهم في المستشفيات.

ملاحات سبيكة تعمل بكامل طاقتها

وأعلن رئيس مجلس الإدارة عن تشغيل ملاحة سبيكة بكامل طاقتها خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن طاقتها الإنتاجية تبلغ مليون طن من الملح سنويا، حيث تقوم الشركة بتصدير الملح عن طريق ميناء العريش البحري.

وأكد أن ملح سبيكة يشتهر بالجودة في دول حوض البحر المتوسط ويعتبر من أجود أنواع الملح في العالم، علاوة على دخوله في صناعة البتروكيماويات بنسبة تصل إلى 30%.

من جانبه رحب المحافظ برئيس شركة النصر للملاحات والوفد المرافق له، لافتا إلى أن إعادة تشغيل ملاحة سبيكة بكامل طاقتها يعد أحد الإنجازات التي تجري على أرض الواقع، ويعد إضافة إلى مختلف القطاعات التنموية على أرض المحافظة.

المرحلة القادمة سوف تشهد طفرة تنموية

وأكد المحافظ أن المرحلة القادمة ستشهد طفرة تنموية كبيرة في شمال سيناء من خلال إنشاء وتطوير عدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبيرة، وعلى رأسها ميناء العريش البحري، وخط السكة الحديد والمدن الجديدة والتجمعات التنموية والزراعية.