«بيطري الشرقية» يُجري المسح التناسلي الشامل لأكثر من 4 آلاف رأس ماشية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية شنت حملة لإجراء المسح التناسلي الشامل، وإجراء التلقيح الاصطناعي للماشية، في إطار الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان، لتلبية احتياجات السوق المحلي.

إجراء مسح تناسلي شامل وتلقيح اصطناعي

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية، أجرت خلال شهر ديسمبر 2023، المسح التناسلي الشامل لـ(4 آلاف و15) رأس ماشية، والتلقيح الاصطناعي لـ(1718) رأس ماشية، في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

المشروع القومي للتحسين الوراثي

أضاف أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية، يجري من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية، بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية، وتحسين المستويات الإنتاجية، وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.