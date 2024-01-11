«Anyone But You» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات 59 مليون دولار

نجح فيلم «Anyone But You»، في التقدم 4 مراكز في شباك التذاكر الأمريكي، ليصبح في صدارة قائمة الإيرادات، بعد أن كان في المركز الرابع بأسبوعه الثالث، في دور العرض السينمائي، محققا إيرادات بلغت مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات التي حققها حتى الآن لـ 59 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

الفيلم من بطولة سيدني سويني وجلين باول، بجانب كلا من: ألكسندرا شيب، وجاتا، وهادلي روبنسون، وميشيل هيرد،، وإخراج ويل جلوك، من سيناريو شارك في كتابته مع إيلانا وولبر، وهو مستوحى من مسرحية «Much Ado About Nothing» للكاتب ويليام شكسبير.

«Wonka» و«Migration» يتراجعان في شباك التذاكر الأمريكي

وتراجع فيلم «Wonka» إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، في يومه الـ 25 بدور العرض السينمائي بينما وصل إجمالي إيرادات الفيلم خلال تلك الفترة لـ 468 مليون دولار، وفي المركز الثالث جاء فيلم «Aquaman and the Lost Kingdom»، يليه في المركز الرابع فيلم الرعب «Night Swim» وتراجع من المركز الثالث إلى المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة «Migration».