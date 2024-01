«Wonka» يحافظ على صدارة شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي

للأسبوع الثالث على التوالي يحتفظ فيلم «Wonka» بصدارة شباك التذاكر العالمي، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت 2.7 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية لـ150 مليون دولار، بينما حقق الفيلم في السوق السينمائي خارج الولايات المتحدة 244 مليون دولار، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم إلى 394 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وحافظ فيلم الرسوم المتحركة «Migration» على وجوده في المركز الثاني بقائمة الإيرادات بـ 2 مليون دولار و86 ألف دولار، بينما بلغ إجمالي إيرادات الفيلم لـ 120 مليون دولار، يليه في المركز الثالث فيلم «Anyone But You» بـ 2 مليون دولار بإجمالي إيرادات بلغ 40 مليون دولار.

«Aquaman and the Lost Kingdom» يتراجع إلى المركز الرابع في قائمة الإيرادات

وتراجع فيلم «Aquaman and the Lost Kingdom» إلى المركز الرابع في قائمة الإيرادات بـ 1.9 مليون دولار، بينما وصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم على مدار أسبوعين لـ 263 مليون دولار، أما المركز الخامس من نصيب فيلم «The Boys in the Boat» الذي يحمل توقيع النجم جورج كلوني كمخرج، محققا إيرادات بلغت مليون دولار، ليرتفع الإجمالي لـ 27 مليون دولار لا خلال 11 يوما.