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Wonka يعود لصدارة الإيرادات.. وNight Swim يتراجع إلى المركز الخامس

كتب:

نورهان نصرالله
05:38 ص | الأربعاء 10 يناير 2024
مشهد من فيلم «Wonka»

مشهد من فيلم «Wonka»

عاد فيلم Wonka إلى تصدر شباك الإيرادات مرة أخرى بعد تراجعه إلى المركز الثاني منذ أيام، محققا إيرادات بلغت 3.6 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم إلى 164 مليون دولار، إضافة إلى 303 ملايين دولار خارجيًا؛ ليصل إجمالي الإيرادات التي حقّقها الفيلم إلى 467 مليون دولار، خلال 24 يومًا.

وفي المركز الثاني جاء فيلم «Aquaman and the Lost Kingdom» إيرادات بلغت 2.8 مليون دولار، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم لـ 336 مليون دولار خلال 17 يوما، ويليه في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة «Migration» الذي حقق 2.5 مليون دولار، بينما وصل إجمالي إيرادات الفيلم في نفس المدة لـ 152 مليون دولار، وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

فيلم الرعب Night Swim يتراجع إلى المركز الخامس في شباك التذاكر الأمريكي

بينما تقدم فيلم Anyone But You من المركز الخامس إلى المركز الرابع في قائمة الإيرادات، بينما تراجع من المركز الأول إلى المركز الخامس فيلم الرعب «Night Swim» محققًا 2.3 مليون دولار في يومه الثالث بالسينمات، بينما وصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم إلى 17 مليون دولار عالميا.

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بقلم نورهان نصرالله