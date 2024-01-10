أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الإسكندرية 2024 والأوراق المطلوبة
كتب:
كيرلس مجدى
03:10 م | الأربعاء 10 يناير 2024
فحص المقبلين على الزواج
حددت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الإسكندرية 2024 كما كشفت عن الأوراق المطلوبة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية التي تهدف إلى إعلان مصر خالية من الأمراض المنتقلة، حيث إن تلك التحاليل تساعد في ضمان جيل خالي من الأمراض الوراثية.
وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الإسكندرية 2024 والأوراق المطلوبة بحسب الإعلان الرسمي الذي يستهدف الوصول إلى أقرب مكان ممكن للمواطنين.
فيما تبلغ تكلفة فحص المقبلين على الزواج في الإسكندرية 2024 مبلغ 400 جنيه وذلك في قيمة التحاليل والفحوصات للشخص الواحد 180 جنيه، لذا فإن الشخصين 360 جنيه بالإضافة إلى رسوم استخراج الشهادة 40 جنيه.
أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الإسكندرية 2024 والأوراق المطلوبة
خصصت مديرية الصحة بالإسكندرية مكان لكل منطقة كبرى ليصبح بذلك وجود 8 مراكز ضمن أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الإسكندرية 2024، وهم التالي:
- المنتزه: مركز المندرة
- شرق: مركز طب أسرة سان ستيفانو
- وسط: رعاية محرم بك
- الجمرك: مركز الأمل لصحة الاسرة
- غرب: وحدة طب أسرة القباري
- العجمي: العجمي البحرية
- العامرية: رعاية طفل العامرية
- برج العرب: المركز الصحي
الأوراق المطلوب لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2024
- أصل شهادة الميلاد للعروسين
- عدد 4 صور شخصيه لكل منهما
- عدد 3 صور رقم قومي لكل منهما
- بالنسبة للمطلقة على يد مأذون «إحضار أصل إشهاد الطلاق الورقى».
- أما إذا كان الطلاق بحكم محكمة «أصل إشهار الطلاق المميكن».
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