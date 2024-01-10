أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في البحر الأحمر.. والأوراق المطلوبة

خصصت مديرية الشؤون الصحية بالبحرالأحمر، عددا من أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بمدن محافظة البحر الأحمر؛ بناء على توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على صحة المواطنين.

أماكن فحص المقبلين على الزواج في محافظة البحر الأحمر

وتستقبل مديرية الصحة في البحر الأحمر برئاسة الدكتور إسماعيل العربي الأشخاص لإجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج بالوحدات الصحية بمدن المحافظة ضمن فعاليات المبادرات الرئاسية.

وخصصت صحة البحر الأحمر، 6 أماكن لفحص المقبلين على الزواج في 6 وحدات صحية بمدن المحافظة يوميا؛ لتقديم الخدمة الطبية واستخراج الشهادة الصحية للزواج وهي:

وحدة رعاية الطفل في مدينة رأس غارب، وحدة الميناء في مدينة الغردقة، وحدة رعاية الطفل في مدينة سفاجا، وحدة الأمل في مدينة القصير، مركز طب الاسرة مدينة مرسى علم ومستشفى الشلاتين المركزي في مدينة شلاتين.

مواعيد مبادرة فحص المقبلين على الزواج

وكشف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريحات لـ «الوطن»، أن مواعيد العمل الرسمية من 9 صباحا حتى 2 ظهرا طوال أيام الأسبوع ماعدا الإجازات الرسمية.

فحص الأشخاص المقبلين على الزواج

وأوضح العربي، أنه يجرى فحص طبي شامل ومعملي يشمل تحديد فصيلة الدم وأمراض الدم الوراثية ومعامل ريسوس وتحديد نسبة الهيموجلوبين، وفحص مرض الضغط والسكري والسمنة، واكتشاف بعض الأمراض الفيروسية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي بيHBV والالتهاب الكبدي الفيروسي سي HCV وفيرس نقص المناعة البشري المكتسب.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

وكشف مسؤولو صحة البحر الأحمر عن الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الفحص الطبي لراغبي الزواج وهي بطاقة الشاب وصورتين منها، وبطاقة الفتاة وصورتين منها، وصورتين شخصيتين للاثنين.