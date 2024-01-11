خطوات الحصول على تمويل شراء سيارة من بنك ناصر.. اعرفها

يسعي البعض إلى شراء سيارات سواء أجرة أو ميكروباص، وذلك لتحسين مستوى دخولهم وتوفير فرص عمل لهم، ويساهم في ذلك بنك ناصر الاجتماعي، الذي يقوم بتمويل شراء السيارات.

خطوات الحصول على تمويل السيارات

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، خطوات الحصول على تمويل السيارات من بنك ناصر.

الفئات التي تحصل على تمويل شراء سيارة

وحدد بنك ناصر الاجتماعي، عددا من الفئات التي يمكن أن تحصل على تمويل شراء السيارات، منهم موظفي الحكومة من القطاع العام والأشخاص من أصحاب المعاشات وأصحاب الأوعية الادخارية، ويتم تحديد الشروط الخاصة بالحصول على التمويل حسب قيمة الراتب أو المعاش، بنسبة دين 75%.

إجراءات الحصول على تمويل شراء سيارة

وهناك عدد من الإجراءات يجب على الشخص اتباعها حتى يتمكن من الحصول على تمويل السيارات من بنك ناصر.

1- أن يتقدم بطلب للبنك للحصول على التمويل.

2- أن يُقدم صورة بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.

3- أن يتم عرض سعر للسيارة.

4- يقوم الشخص بتقديم مفردات مرتب أو المعاش أو بيان بحصة العميل وريث المعاش وبيان أيضًا للضامن إذن وُجد.

5- بيان حالة وظيفية لأصحاب المرتبات وبيان معاش لأصحاب المعاشات.

6- إيصال مرافق حديث باسم الشخص الذي يرغب في الحصول على تمويل لسيارة، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

7- إقرار من الشخص الذي يرغب في الحصول على تمويل لسيارة بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة.