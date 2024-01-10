«تنمية المشروعات»: ندرس إنشاء مناطق صناعية تتمتع بمميزات تنافسية في الغربية

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية تفعيل آليات التعاون بين الجهاز ومحافظة الغربية، لتمكين الشباب اقتصاديا وتهيئة بيئة مواتية ومناخ استثماري محفز لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى لتنمية الأنشطة الاقتصادية بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والنائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، واللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وأشار إلى أن ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية جرى عقده لبحث سبل تفعيل توصيات لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، والتي صدرت خلال مطلع العام الحالي بإعداد رؤية متكاملة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة بمحافظة الغربية.

بحث إنشاء مناطق صناعية جديدة

وأوضح أن الجهاز يبحث حاليا إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعى فيها الميزة التنافسية لمحافظة الغربية، لتوطين الصناعة المحلية وإحلال الواردات وتعظيم القدرات وفتح أسواق جديدة للمنتج المحلي في الداخل والخارج، فضلا عن إتاحة مختلف أوجه الدعم للقرى المنتجة والتجمعات الإنتاجية التي تشتهر بها المحافظة، بما يساهم في تطويرها وتعزيز قدرتها التنافسية وزيادة إنتاجها ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يهدف بالتعاون مع المحافظة إلى تطوير نحو 29 قرية منتجة في محافظة الغربية، من خلال إتاحة مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات الحرفية بها لتعظيم الاستفادة من قدراتهم بالتدريب ودعمهم بحاضنات الأعمال وإدراجهم في برامج التسويق الإلكتروني الخاصة بالجهاز، والتركيز على تجمعات صناعة عجينة الياسمين وصناعة الزبيب وإنتاج العسل.