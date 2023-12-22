«تنمية المشروعات»: معرض «صنع في دمياط» يخلق آفاقا تسويقية جديدة للمنتجات

قال حسام شبكة مدير جهاز تنمية المشروعات في دمياط، إن معرض «صنع في دمياط» للأثاث بدأ منذ عام 2016، بإجمالي 21 معرضا حتى الآن بمشاركة 66 عارضا من صناع الأثاث بالمحافظة، بالغرفة التجارية ومدينة دمياط للأثاث واللجنة النقابية لصناع الأثاث والجمعيات، مشيرًا إلى تنوع المعرض وتنوع الأثاث الخاص به وجودته ومحاولة العارضين الوصول للمستهلك بصورة تناسبه وخلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث.

معرض «صنع في دمياط»

أضاف «شبكة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «كل عام توجد مجموعة من العارضين الجدد بجانب السابق مشاركتهم لخلق نوع من المنافسة، ويقام المعرض بالقاهرة الكبرى للوصول للمستهلكين بصورة جيدة»، لافتًا إلى وجود 65 معرضا وورشة مشاركة بالمعرض بقاعة مشاريع مصر.

وتابع: «هناك عدة جهات شريكة، وهي جهاز محافظة دمياط والغرفة التجارية بدمياط وجهاز تنمية المشروعات»، مؤكدًا حرص الجهاز على تقديم الدعم المالي والفني للتكتلات الإنتاجية في صناعة الأثاث، لرفع القدرة الإنتاجية وتأهيل المنتجات للتصدير.