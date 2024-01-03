عقود تمويل جديدة بين «تنمية المشروعات» وشركة «أمان» بقيمة 160 مليون جنيه

شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع عقدين جديدين بين الجهاز وشركة «أمان» لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بمبلغ 160 مليون جنيه، حيث تبلغ قيمة العقد الأول مبلغ 100 مليون جنيه، وفقاً لمشروع التمويل متناهي الصغر، لتمويل الفئات المستهدفة بكافة المحافظات، والعقد الثاني بقيمة 60 مليون جنيه، مخصصة للمرأة بكافة المحافظات، في إطار مشروع دعم المرأة للتمويل متناهي الصغر.

قام بتوقيع العقود كل من نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، وأيمن بسيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «أمان» لتمويل المشروعات.

بداية تنفيذ خطط عمل الجهاز خلال 2024

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن توقيع هذه العقود يأتي كبداية لتنفيذ خطط عمل الجهاز خلال 2024، وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، والتعاقد مع عدد أكبر من الشركات المتخصصة في هذا التمويل، بما ينعكس إيجاباً على الوصول إلى كافة المواطنين، خاصةً المرأة، في مختلف المحافظات، والتركيز على الوجه القبلي والمناطق الحدودية، لمساعدتهم على البدء في مشروعات جديدة، أو تطوير مشروعاتهم القائمة، وبما يسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية.

تمويل حوالي 6400 عميل بكافة المحافظات

وأضاف «رحمي» أن هذه العقود ستوفر التمويل لحوالي 6400 عميل بكافة المحافظات، يعملون بمختلف القطاعات التجارية والخدمية والزراعية، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية، لما لها من قدرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية، والعمل على الحد من الاستيراد.

وبدوره، أعرب الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية في «أمان القابضة» عن سعادته بالتعاون المثمر والمتواصل مع جهاز تنمية المشروعات، واعتبر أن هذا التعاون يُظهر التزام شركة «أمان» بدعم الابتكار في الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى تطلع الشركة لمواصلة التعاون مع الجهاز في المستقبل، بهدف زيادة فرص نجاح المشروعات الصغيرة في أكبر عدد من المحافظات.

وأكد «مغازي» أن هذا الإنجاز يمكّن الشركة من تعزيز دورها في النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل في مصر، ويجسّد حرص الشركة على دعم روّاد الأعمال وتحقيق طموحاتهم في مجال المشاريع الصغيرة، يأتي هذا التأكيد في ضوء نجاح الشركة في تقديم تمويلات كبيرة خلال الفترة الماضية في السوق المصرية، مما يعكس الالتزام المستمر لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الاقتصادية في مصر.