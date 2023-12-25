«تنمية المشروعات» يتعاون مع بنك الإعمار الألماني لتوفير احتياجات السوق المحلية

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تفعيل التعاون مع مختلف الجهات الدولية وشركاء التنمية، لإتاحة مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وفقا لتوجهات الحكومة بالعمل على استغلال هذا القطاع الواعد في توفير احتياجات الأسواق المحلية، ما يسهم في تقليل الصادرات، وإتاحة فرص عمل للمواطنين بمختلف المحافظات.

دعم رواد الأعمال

وأشار رحمي إلى أن التعاون الحالي بين الجانبين يشهد نقلة نوعية حيث يعمل الجهاز على الاستفادة من خبرات بنك الإعمار الألماني، لدعم رواد الأعمال والمبتكرين ومشروعات الاقتصاد الأخض، ما يتوافق مع اهتمام الحكومة المصرية بالتوسع في تمويل وإقامة هذا النوع من المشروعات.

وأوضح أن الجهاز يسعى إلى تحسين وصول أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الخدمات المالية، التي تمكنهم من بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة خاصة في المناطق الحدودية والأكثر احتياجا، بالإضافة إلى دعم المشروعات متناهية الصغر المتوافقة مع الشروط البيئية ومساعدتها على استخدام مصادر الطاقة المتجددة بدلا من المصادر المعتادة.

وأكد أهمية الخطوات الايجابية التي يقوم بها الجهاز لرقمنة خدماته وتنويع أدوات التواصل بين الشباب والجهاز، مشيدا بمجهودات وزارة التعاون الدولي في التنسيق بين الجهاز وشركاء التنمية، من أجل توفير التمويلات اللازمة لمختلف الأنشطة التنموية التي يقوم بها الجهاز مع مختلف الجهات المانحة وعلى رأسهم بنك الإعمار الألماني.

دعم فعال لقطاع المشروعات

وأبدى الدكتور كريستوف شيفر، مدير مكتب بنك الإعمار الألماني بالقاهرة، تقديره للدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات من دعم فعال لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأعرب عن سعادته باستمرار التعاون بين الطرفين، بينما أكدت الأستاذة ساندرا روليدر رئيس القسم على أن الفترة القادمة ستشهد طفرة من التعاون بين الجانبين حيث يعتبر الجهاز من الشركاء الأساسيين لبنك الإعمار الألماني في مصر للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة كما يعتبر من المؤسسات التي أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات ومدخلات حققت مردودا إيجابيا ونجحت في تحسين المستويات المعيشية لمختلف الفئات المستهدفة.