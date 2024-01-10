«أزهرية كفر الشيخ»: لا شكاوى في اليوم الأخير لامتحانات النقل الثانوي

صرح الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أنّ اليوم الختامي لامتحانات النقل الثانوي للفصل الدراسي الأول ساده هدوء واستقرار، وذلك عقب جولته صباح اليوم الأربعاء، من داخل لجان بعض معاهد إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية.

متابعة سير العمل بالكنترولات

وحرص رئيس المنطقة على متابعة سير العمل بالكنترولات، موجهًا بتوفير الجو المناسب والمُلائم للطلاب لأداء الامتحانات، مشدداً على فرض الانضباط بداخل اللجان، وعدم السماح لاستخدام أيًا من أساليب الغش، مشيرًا إلى أنّ امتحانات النقل الثانوي بمثابة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وتمهيداً لها، لذا يجب أنّ تسير على أتم وجه.

يُذكر أنّه قد تم ترحيل مواد اليوم الافتتاحي لامتحانات النقل الثانوي بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ لتُختتم بها الامتحانات اليوم الأربعاء، بسبب قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتعطيل العمل بالمعاهد نظرًا لسوء الأحوال الجوية آن ذاك.

ختام امتحانات النقل الثانوي بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

واختتم طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي، الامتحان اليوم في مادتي «الفقه، والجبر وحساب المثلثات»، وبالقسم الأدبي بمادتي «الفقه، وعلم النفس»، بينما أختتم طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان بمادتي «الفقه، والجبر»، واختتم طلاب القسم الأدبي بالصف الثاني الثانوي الامتحان بمادتي «الفقه، والعروض والقافية».