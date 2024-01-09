أماكن ومواعيد قطع المياه في المنوفية غدا للصيانة.. 22 منطقة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في المنوفية، قطع المياه في 22 منطقة، غدا الأربعاء، لإجراء أعمال الصيانة الدورية وتطهير الخزانات وغسيل المروقات، وناشدت المواطنين بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، خاصة في المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات والمدارس.

أماكن قطع المياه غدا في المنوفية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية أماكن قطع المياه كالتالي:

- مدينة شبين الكوم في قرى الكوم الأخضر ومنشأة شنوان والناي والبتانون.

- مدينة تلا في كفر العلوي وكفر ربيع.

- مدينة أشمون في قرى الكواردي وصراوة وأبو رقية وقورص ودروة وطلبا.

- مدينة منوف في قرية منشأة سلطان.

- مدينة الشهداء في قريتي سرجوج وساحل الجواير.

- مدينة قويسنا في قرى أبهنس وكفر أمشيش وبقسا وشبرا بخوم وأم خنان وبني غربان.

موعيد قطع المياه غدا

وأضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية مواعيد قطع المياه غدا الأربعاء، وذلك بداية من الساعة 10 صباحا حتى ساعة 2 ظهرا لمدة 4 ساعات.