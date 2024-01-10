الأمن يكشف تفاصيل تحويل محل فيديو جيم في المنوفية لوكر مخدرات: بلاغ كاذب

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله بشأن تضرر بعض الأشخاص المقيمين بقرية سمادون بأشمون في المنوفية من أحد الأشخاص، بتهمة استغلال قطعة أرض من أملاك دولة، وبناء محل لألعاب الفيديو جيم عليها وتحويله إلى وكر لتجارة وتعاطي المواد المخدرة وانتشارها بين شباب القرية الذين يترددون على محل الألعاب لمعاكسة الفتيات، ملتمسين اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه.

وبالفحص تبيّن عدم صحة الواقعة وأنّ حقيقتها تتمثل في امتلاك المشكو في حقه محل دون ترخيص لصيانة أجهزة الحاسب الآلي وتأجير ألعاب الفيديو جيم أسفل المنزل سكنه بالقرية المُشار إليها، ووجود قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة أمام المحل يستغلها لوضع 2 ترابيزة بلياردو وتأجيرهما، وتبيّن أنّه أخلى الأرض وأزال التعديات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.