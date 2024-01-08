توزيع 21 ألف طن أسمدة وتطهير 8 كيلومترات من مساقي الري في المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود أداء مديرية الزراعة، وذلك فيما يخص عددا من الملفات الهامة.

وأوضح المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة، الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقي الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ8 كيلوات و600 متر، حيث شمل تطهير تعاوني بمراكز شبين الكوم، وبركة السبع، وقويسنا، وتلا، وأشمون، وذلك خلال أسبوع، والتي تخدم مساحة 745 فدانا.

تطهير الترع في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن الهدف من تطهير المساقي يكون لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مع استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي.

توزيع 21 ألف طن أسمدة في المنوفية

وفيما يتعلق بتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة خلال الموسم الشتوي، أشار التركاوي إلى أنه تم الإنتهاء من توزيع أكثر من 21 ألف طن نترات ويوريا بنطاق المحافظة ، لافتاً إلى توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية والتي تبلغ ما يقرب من 23 ألف يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة على المزارعين وفق ضوابط وقواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين .

وتابع، وكيل وزارة الزراعة، أنه تمت الموافقة على استخراج 15 ترخيص تشغيل مصانع ومحلات أعلاف، وإجراء 8 معاينات تمهيدا للسير في إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى المرور الميداني على ما يزيد عن 6 آلاف فدان حدائق فاكهة وخضروات ومحاصيل متنوعة، فضلاً عن عقد 36 ندوة إرشادية بجميع مراكز المحافظة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة دعماً للمزارعين.