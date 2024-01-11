سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 11-1-2024 في البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11-1-2024 بالبنوك المختلفة، في بداية التعاملات، حالة من الاستقرار، فسجل في بنك مصر 100.39 جنيه للبيع، و100.10 جنيه للشراء.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الدينار الكويتي اليوم، حسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 100.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 99.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 100.39 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 100.10 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك القاهرة 100.73 جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء، أما في بنك إسكندرية فسجل للبيع 100.71 وللشراء 97.04 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الخميس 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم الخميس 12.19 ريال.