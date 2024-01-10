سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 10-1-2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

واصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 10-1-2024 استقراره في البنوك، منذ ختام تعاملات أمس الثلاثاء، إذ يبلغ متوسط السعر 100.30 جنيه للشراء و100.65 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري، وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الإربعاء 10-1-2024 في البنوك، والذي جاء كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم داخل البنك الأهلي المصري 99.40 جنيه للشراء و100.32 جينه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- يبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 100.39 جنيه للبيع و100.10 جنيه شراءً.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

- سجل سعر الدينار الكويتي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 100.37 جنيه للبيع و98.09 جنيه شراءً.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

- فيما يبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي داخل بنك القاهرة 99.73 جنيه للشراء و100.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

- وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية وصل إلى 97.04 جنيه شراء، أما سعر البيع 100.71 جنيه.