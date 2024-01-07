شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، حالة من الثبات اليوم الأحد 7-1-2024، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي، وفقًا للمُعلن عبر المنصات الرسمية للبنوك.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه

«الوطن» تنشر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفقًا للمعلن رسميًا من قبل البنوك الحكومية والخاصة، وهي كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، اليوم الأحد 7-1-2024، نحو 100.46 جنيه للبيع، و100.15 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 7-1-2024، في البنك الأهلي المصري نحو 100.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم، للبيع 100.71 وللشراء 97.01 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 7-1-2024، في بنك القاهرة، إلى 100.73 جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء.