مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية بمطروح

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدأت فعليا في بعض مراحل النقل، ولا تزال المديرية تستعد لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية في مختلف التخصصات.

امتحانات الفصل الدراسي الأول في مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن امتحانات صفوف الرابع والخامس الابتدائي والصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الإعدادي انطلقت الأسبوع الماضي، ومن المقرر الانتهاء منها غدا الخميس.

امتحانات الابتدائية والإعدادية والثانوية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلى أن المديرية استعدت لامتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول، يوم 21 يناير 2024، كما يجري الاستعدادات من جميع الإدارات التعليمية بالحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، التي تنطلق في 13 يناير 2024.

ومن المقرر إجراء امتحانات الصف الأول الثانوي، والصف الثاني الثانوي العام، والثانوي الفني بجميع التخصصات، 13 يناير 2024، ومنها التعليم الصناعي والتعليم التجاري، والتعليم السياحي الفندقي، والتعليم الثانوي الفني المشغولات اليدوية والزراعة المطرية.

التزام جميع رؤساء اللجان بالتعليمات الوارد

وأوضح أنه يجري مراجعة اللجان مع متابعة المديرية ومديري المدارس للوقوف على جاهزيتها، وضرورة التزام جميع رؤساء اللجان بالتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم داخل اللجان ونسر الضوابط عليهم للالتزام بها خلال أيام الامتحانات.