حدّدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في كفر الشيخ 2024، كما كشفت عن الأوراق المطلوبة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى إعلان مصر خالية من الأمراض المنتقلة.

أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في كفر الشيخ 2024

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في كفر الشيخ 2024، حيث تم تحديد 11 مركز طبي ومركز رعاية طفل بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، كالتالي:

1- سيدي سالم: المركز الطبي.

2- فوه: مركز رعاية الطفل.

3- الرياض: المركز الطبي.

4- كفر الشيخ: المركز الطبي.

5 - الحامول: المركز الطبي.

6- قلين: مركز رعاية الطفل.

7- سيدي غازي: المركز الطبي.

8- بيلا: المركز الطبي.

9- دسوق: المركز الطبي.

10- بلطيم: المركز الطبي.

11- مطوبس: مركز رعاية الطفل.

الأوراق المطلوب لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2024

بالنسبة للمصريين:

1- بطاقة الرقم القومى للشخص نفسه.

2- صورة الرقم القومي للشخص الآخر.

وبالنسبة لغير المصريين:

1- جواز السفر / وثيقة اللجوء.

2- صورة إثبات الهوية للطرف الآخر.

رسوم استخراج شهادة فحص المقبلين علي الزواج 2024

فيما تبلغ رسوم استخراج شهادة فحص المقبلين علي الزواج 2024 مبلغ 220 جنيهاً شاملة المصروفات ورسوم التحاليل وطباعة الشهادة.

فحوصات المقبلين على الزواج

ويجري المقبلون على الزواج عدة فحوصات منها:

1- الكشف عن الأمراض المعدية، مثل: فيروس الالتهاب الكبدي «بي» HBV، وفيروس الالتهاب الكبدي «سي» HCV، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV.

2- الكشف عن الأمراض غير سارية، مثل: مرض السكري، ومرض ارتفاع ضغط الدم، ومرض السمنة.

3- الكشف عن الأمراض الوراثية، مثل: أنيميا البحر الأبيض المتوسط، وفقر الدم المنجلي.

4- تحاليل أخري، مثل: فصيلة الدم، ومعامل Rh، وهيموجلوبين.