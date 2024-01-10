تجدد سقوط الأمطار على الإسكندرية في أول أيام نوة الفيضة الكبرى (صور)

تجددت، منذ قليل، سقوط الأمطار على الإسكندرية، ضمن أول أيام نوة الفيضة الكبرى، حيث سقطت لدقائق معدودة وكانت متوسطة إلى غزيرة قبل أن تتوقف سريعا، ومن المتوقع أن تتجدد مرة أخرى على فترات متقطعة خلال ليلة اليوم.

تفاصيل أمطار الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان غرفة عمليات الإسكندرية اليوم، عن أول أيام نوة الفيضة الكبرى، فإن أمطار الإسكندرية بدأت من الصباح حتى فترة الظهيرة لدقائق بمعدل من متوسط إلى غزير، قبل أن تعود مجددا مع غروب اليوم لدقائق بمعدل كبير ثم توقفت مع توقعات بتجددها مساء.

تصريف مياه الأمطار الغزيرة

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه رغم سقوط الأمطار الغزيرة على مدار اليوم خلال فترات متقطعة، إلا أنه تم تصريف المياه ولم يتم تواجد لأي تراكمات للمياه.

وأوضح، أن هذا التعامل السريع نتيجة رفع درجات الاستعداد ونتشر السيارات والبدلات مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق، مع التعامل مع أي إبلاغ لأي تراكمات في لحظتها.