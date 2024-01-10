أمطار تضرب 13 محافظة غدا الخميس.. والحرارة تصل إلى 5 درجات

تشهد العديد من المحافظات، غدا الخميس، فرص سقوط أمطار طبقا للبيان الصادر عن غرف العمليات في مختلف المحافظات، مع تأثير ظاهرة الرياح في بعض الأماكن مما يؤدي إلى الإحساس ببرودة الطقس، على أن يكون طقسا مائلا البرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، على أن يكون شديد البرودة في الصباح الباكر على سيناء والصعيد والوادي الجديد، وصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتشهد 13 محافظة وهي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، دمياط، بورسعيد، المنوفية، القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر» فرص سقوط أمطار وتكون خفيفة إلى متوسطة تصل نسبتها إلى 30% على مدار اليوم.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشهد المحافظات غدا اضطرابات في الملاحة البحرية على البحر المتوسط إذ تترواح سرعة الرياح من 50 إلى 70 كيلو متر في الساعة، وبلغ ارتفاع الأمواج من متر ونصف حتى ثلاثة أمتار ونصف، وعن البحر الأحمر يترواح ارتفاع الأمواج من متر ونصف حتى مترين.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وفيما يتعلق بسرعة الرياح سجلت أقصى سرعة لها في محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ»، وبلغت 42 كيلو مترا في الساعة، وتنشط الرياح أيضا في محافظات «القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، البحر الأحمر، السواحل الشمالية الشرقية».

وعن درجات الحرارة في المحافظات غداً الخميس:

القاهرة والوجه البحري سجلت العظمى 18 درجة مئوية والصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية الغربية العظمى 17 درجة، والصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 5 درجات

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات