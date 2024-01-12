يسبب «الشكشكة» والاحمرار.. كيف تحمي عينيك من جفاف الشتاء؟

تزداد شكوى الكثير من الأفراد من جفاف العين في فصل الشتاء، مقارنة ببقية فصول العام، إذ يتسبب الطقس البارد في تفاقم أعراض جفاف العين، كالشعور بجسم غريب وحكة العين، وعدم القدرة على التركيز لتشوش الرؤية، بحسب ما ذكرة موقع healthsite، ما يجعلنا نتسائل عن كيفية الوقاية والعلاج من الأعراض الملازمة للجفاف.

أسباب جفاف العين

جفاف العين مرض شائع يحدث عندما لا تستطيع توفير الدموع الكافية للترطيب، بحسب ما أوضحه، الدكتور أحمد الحديدي، استشاري طب وجراحة العيون، وتؤثر برودة الجو على صحة العين من خلال تفضيل الأشخاص التواجد في الأماكن الجافة في الشتاء، بما يؤدي إلى زيادة أعراض جفاف العين، كاحمرار العين وتشوش الرؤية والشعور بالحرقان وشكشكة العين، بالإضافة إلى الشعور بوجود جسم غريب في العين.

تجنب آشعة الشمس

ويحدث جفاف العين نتيجة عدة أسباب، أوضحها الحديدي لـ«الوطن»، منها أمراض العين التحسسية وانسداد القناة الزيتية، والتعرض للرياح والهواء الجاف، وقلة الرموش بالعين، ويمكن الوقاية من حدوث جفاف العين، من خلال تجنب توجيه الهواء بشكل مباشر إلى العين، سواء كان هواء مجففات الشعر أو مكيفات الهواء وغيرها، كما يُنصح بتجنب آشعة الشمس من خلال ارتداء النظارات الشمسية، وبجانب هذا يعد من الضروري عمل كمادات الماء البارد على العين يوميًا.

وفيما يخص طرق علاج جفاف العين، أوضح استشاري العيون، أن العلاج يكون من خلال استخدام القطرات المرطبة، بجانب الاعتماد على جلسات تنظيف طبقة جذور الرموش، التي يتم فيها التخلص من البكتيريا الضارة المتراكمة.