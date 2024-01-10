8 نصائح للحفاظ على المواشي والطيور في فصل الشتاء

يتساءل كثير من المواطنين خاصة المربين، عن كيفية الحفاظ على المواشي والدواجن، في ظل أجواء البرد القارصة وتساقط الأمطار في فصل الشتاء.

وتقول الدكتورة منال إمام، طبيبة بيطرية في إدارة الإرشاد البيطري، عبر صفحة الإرشاد الرسمية لمديرية الطب البيطري بالدقهلية على «فيس بوك»، إنّ البرودة الشديدة في فصل الشتاء، تؤثر على تربية المواشي والدواجن، وهناك نصائح يجب اتباعها للحفاظ على صحتها كالآتي:

نصائح للحفاظ على المواشي والطيور في الشتاء

- إبقاء الحيوانات داخل الحظائر حماية لها من تيارات الهواء الشديدة والأمطار الغزيرة.

- أنّ تكون أسقف الحظائر مائلة، لمنع تجمع مياه الأمطار أو تسربها إلى داخل الحظيرة.

- غلق الدوائر الكهربائية خلال العواصف، وصيانتها بصفة دورية.

- في أثناء هبوب الرياح وتيارات الهواء الشديدة، يجب التأكد من غلق فتحات التهوية لمنع دخول تيارات هوائية محملة بالأتربة والأمطار.

- الإعتناء بتغذية الحيوانات والطيور بشكل جيد.

- إعطاء الحيوانات والطيور، العلاجات الوقائية لمنع انتشار الأمراض التي تظهر نتيجة تغيرات درجات الحرارة، مثل نزلات البرد والالتهابات الرئوية.

- يجب وضع مخزون الأعلاف في أماكن مرتفعة حتى لا تتأثر بالرطوبة والأمطار.

- يجب إبعاد الحيوانات والطيور عن مجرى السيول.

أهمية التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية

وأكد الدكتور السيد حسنين، وكيل وزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، لـ«الوطن»، استمرار الحملات من قبل فريق الإرشاد بالطب البيطري، التي تستهدف المراكز والمدن والقرى البعيدة والعزب والوحدات المحلية، لنشر الوعي وثقافة أهمية تربية المواشي والطيور بطريقة صحية، وأهمية التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية والنهوض بها، وفي حال وجود أي مشكلة تواجه المربي، يتوجه إلى أقرب إدارة بيطرية.