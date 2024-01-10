أماكن خروج في الإسماعيلية بفصل الشتاء.. المدينة الأكثر دفئا

تعتبر مدينة الإسماعيلية إحدى المدن السياحية المطلة على قناة السويس، والتي تتميز بجو معتدل طوال العام معتدل في فصل الشتاء مقارنة بمدن أخرى تشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة.

ويذهب مواطنون من محافظات مجاورة إلى محافظة الإسماعيلية صيفا وشتاء لوجود العديد من الأماكن التي يمكن الخروج إليها والتنزه بها، لاسيما الحدائق المفتوحة التي تتميز بها المحافظة والأندية المطلة على قناة السويس.

نمرة 6.. أشهر أماكن الخروج في الإسماعيلية

وتعتبر حدائق منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية بحسب بيانات رسمية لإدارة السياحة في المحافظة إحدى أشهر الأماكن التي يتردد عليها المواطنون صيفا وشتاء وتتميز نهارا بجو معتدل وانتشار الظل لوجود آلاف الأشجار بطول الطريق، مع طقس دافئ ليلا خلال فصل الشتاء.

وتنشتر الحدائق بطول 5 كيلومترات تقريبا بدءا من شارع محمد علي في قلب المدينة وصولا إلى معدية نمرة 6 والتي تفصل شرق القناة عن غربها.

طريق البلاجات

ويعتبر طريق عمرة السياحي «طريق البلاجات» أحد أشهر شوارع المدينة التي يتردد عليها المواطنون لتميزها بمطاعم الأسماك والكافيهات المختلفة بطول الطريق إلى جانب وجود عشرات الأندية التابعة للمحافظة والمطلة على بحيرة التمساح وقناة السويس.

متحف الإسماعيلية

ويعتبر متحف الإسماعيلية الموجود في شارع محمد علي بالإسماعيلية أحد المتاحف الأثرية التي تضم العديد من القطع الفرعونية من العصور المختلفة إلى جانب قطع من العصور الرومانية والإسلامية.

ويستقبل المتحف بحسب الصفحة الرسمية له المواطنين يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، فيما يتم تنظيم رحلات مدرسية له للتعرف على تاريخ المدينة والمحافظات المجاورة منذ قديم الزمن.

طقس الإسماعيلية من المحافظات الأكثر دفئا

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن طقس مدينة الإسماعيلية يعتبر من أكثر المحافظات اعتدالا، حيث تشهد طقسا دافئا نهارا تسجل فيه درجات الحرارة العظمي 23 درجة.

وتسجل درجات الحرارة ليلا في الإسماعيلية 13 درجة للصغرى، وهو ما يجعلها من المدن الدافئة بعكس المدن التي تشهد انخفاض كبير يصل إلى 5 و6 درجات ليلا.