أمطار ورياح تضرب المحافظات الأيام المقبلة.. اعرف موقف مدينتك

تؤثر بعض الظواهر الجوية على المحافظات بداية من يوم الخميس 11 يناير حتى يوم الاثنين 15 يناير، على أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء لاسيما شمال الصعيد والوادي الجديد إذ يتكون بهما الصقيع على المزروعات، يأتي ذلك طبقاً لبيانات غرف العمليات في المحافظات.

ويشهد طقس حالة الطقس، غدا الخميس، في المحافظات فرص سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتمد إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى مع نشاط للرياح واضطرابات في حركة الملاحة البحرية نظراً لزيادة سرعة الرياح.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم الجمعة تشهد المحافظات فرص سقوط أمطار متوسطة على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون متوسطة بنسبة تصل إلى 30%، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية الغربية.

وتشهد المحافظات فرص سقوط أمطار يوم السبت 13 يناير، وتكون متوسطة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة تصل إلى 60%، مع نشاط للرياح في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والبحر الأحمر.

خريطة سقوط الأمطار في المحافظات

وفيما يتعلق بطقس يوم الأحد 14 يناير تشهد المحافظات أمطارا بنسبة تصل إلى 70% في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ونشاط للرياح في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتستمر فرص سقوط الأمطار يوم الاثنين 15 يناير، وذلك في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتمتمد حتى جنوب الوجه البحري، وتكون متوسطة بنسبة تصل إلى 30%، مع نشاط للرياح.