إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين حملات مكبرة ومكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومع قوات الشرطة وبمشاركة مديرية الزراعة بالدقهلية، واستهدفت الحملة قرية كفر الروم التابعة لمركز المدينة وجرى إزالة مبنى مخالف متعد على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

وبحسب البيان، قال أحمد عبدالعظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، إنه جرى تنفيذ إزالة فورية مبنى مخالف لأحد المواطنين على مساحة 6 قراريط لعمل مزرعة في قرية كفر الروك التابعة لمركز المدينة، وتم إزالة المبنى وإعادة الشيء لأصله، وذلك في وجود قوات الشرطة ومسؤولي حماية الأراضي وتمت الإزالة في الحال على نفقة المواطن المخالف وهذا الصالح العام ولمصلحة المواطنين.

التعامل بكل حسم وحزم لإيقاف كل أشكال المخالفات

وشدد رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، سيتم التعامل بكل حسم وحزم لإيقاف كل أشكال المخالفات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، والتعامل معها بشكل فوري في المهد ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة في حال رصد أية مخالفات طبقا للقانون تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.