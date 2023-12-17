جامعة بنها تنظم دورة تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس 

أعلنت جامعة بنها، انطلاق دورة المدرب المشارك التي نظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، بهدف إعداد كوادر من المدربين القادرين على استكمال مسيرة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة.

تأهيل المشاركين لتقديم برامج تدريبية متميزة

وأكدت جامعة بنها، في بيان، أن الدورة تهدف إلى تأهيل المشاركين لتقديم برامج تدريبية متميزة، تواكب أعلى مستويات الحرفية في مجال التدريب، والمساهمة بفعالية في تيسير نقل المعارف والخبرات والمهارات، بين كافة العاملين بالجامعة، ودفع منظومة تطوير الموارد البشرية، مشيرة إلى أن المركز يسعى إلى التطوير والتدريب الدائم؛ لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بجامعة بنها، ما يحقق أهداف استراتيجية للتطوير بالجامعة.

إعداد برامج خاصة لتنمية المهارات

من جانبه، قال الدكتور هاني شحتة، مدير المركز، إن المركز أعد برامج خاصة لتنمية المهارات والقدرات للمستويات الإدارية والمهنية المختلفة، مشيرًا أن الدورة يجري تنفيذها على مدى 4 أيام متتالية، وتضم 25 متدربا من منسوبي الجامعة، وتستهدف إكساب المتدربين المعارف والمهارات المطلوبة؛ لإدارة جلسات التدريب، وتعريفهم بالسلوك اللازم للمدرب الجيد، وكيفية الإعداد المتميز للعملية التدريبية.