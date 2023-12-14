رئيس «أمناء بنها الأهلية» يستقبل أعضاء مجلس نادي هيئة التدريس

استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، الدكتور ياقوت السنوسي، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، وأعضاء المكتب التنفيذي للنادي، بمقر جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور.

ورحب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالدكتور ياقوت السنوسي وأعضاء المكتب التنفيذي، موجهًا التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة على ثقة الجمعية العمومية للنادي، متمنيًا لهم السداد في عملهم لتحقيق كل ما يتطلع إليه أعضاء هيئة التدريس.

أهمية الدور المجتمعي للنادي

وأشار السعيد إلى أهمية الدور المجتمعي الذي يقدمه النادي إلى أعضاء هيئة التدريس بجانب كونه ملتقى أعضاء هيئة التدريس وأسرهم، متمنيًا للمجلس الجديد التوفيق والسداد في مهامه.

نادي أعضاء هيئة التدريس له أهمية كبيرة

وأكدت الدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أن نادي أعضاء هيئة التدريس له أهمية كبيرة في تقديم خدمات مختلفة لأعضاء هيئة التدريس على رأسها خدمات الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية بجانب دوره في تحقيق التواصل بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأوضح الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، أن نادي أعضاء هيئة التدريس له دور محوري في تقديم أنشطة متنوعة لأعضاء هيئة التدريس بجانب مشاركاته الفعالة لإثراء الحياة الجامعية، ومناقشة القضايا المجتمعية.

وقدم الدكتور ياقوت السنوسي وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي أعضاء هيئة التدريس الشكر للدكتور جمال السعيد لقبوله منصب الرئيس الشرفي لنادي أعضاء هيئة التدريس، ودعمه المستمر للنادي في تحقيق آمال وتطلعات أعضاء هيئة التدريس.