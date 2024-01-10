«صحة مطروح»: تقديم 18 ألف خدمة قومسيون طبي خلال 2023

أعلن وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور مبروك سالم، تقديم القومسيون الطبي بمحافظة مطروح الخدمات الطبية الشاملة لـ18032 مواطنا خلال عام 2023.

تقديم خدمات متنوعة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن الخدمات الطبية التي يقدمها القومسيون الطبي للمواطنين تضمنت توقيع الكشف الطبي على 5323 سائقا من المتقدمين لاستصدار رخصة قيادة سيارات، و2767 كارت الخدمات المتكاملة، و3968 معاش تكافل وكرامة، و58 خدمة مواطنين، و79 إجازة مرضية، وتوقيع الكشف على عدد 162 من طلبة المدارس، و241 من المتقدمين لاستصدار رخصة سلاح كما جري تقديم 5434 خدمة من خلال معمل المخدرات.

تطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح علي إستمرار الجهود المبذولة لتقديم افضل خدمة طبية للمواطنين، بجانب العمل علي تطوير ورفع كفاءة الخدمة بمختلف المنشأت الصحية بمحافظة مطروح، مقدماً الشكر للدكتورة نشوة السيد مدير القومسيون الطبي بمطروح، وجميع العاملين بالقومسيون الطبي بمطروح، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة وحثهم على بذل المزيد من الجهد.