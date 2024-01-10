إطلاق مسابقة خماسي كرة القدم بمركز شباب بيلا بكفر الشيخ

نفذت إدارة شباب بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مسابقة خماسي كرة القدم بمراكز الشباب التابعة للإدارة، احتفالاً بقرب حلول عيد الشرطة المصرية والذي يُحتفل به في 25 يناير من كل عام، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فوز فريق مركز شباب حازق على منشية الجرايدة

وفاز فريق مركز شباب حازق على فريق مركز شباب مركز شباب منشية الجرايدة في التصفيات النهائية على مستوى الإدارة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب مركز شباب بيلا.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المسابقة تلزم جميع الفرق بإعداد كارتة مجمعة للفريق، معتمدة طبياً عن الحالة الصحية للمشاركين، وتكون مدة المباراة 20 دقيقة علي شوطين، ويتكون الفريق الواحد من 8 لاعبين، عبارة عن 5 لاعبين أساسيين و3 احتياطيين على ألا يقل عُمر اللاعب عن 18 عاماً، ولا يزيد على 30 عاماً.

وكيل الوزارة: المسابقة تُقام لتقديم الشكر والتقدير لرجال الشرطة البواسل

وأكد «محروس»، أن المسابقة تُقام لتقديم الشكر والتقدير لرجال الشرطة البواسل، في شهر الاحتفال بعيدهم، لما يقومون به من تضحية بأرواحهم لحماية الشعب المصري، وتهدف إلى تعزيز قيم الانتماء، وترسيخ الوطنية في قلوب الشباب.

وتُقام المسابقة الرياضية بإدارة شباب بيلا بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومحمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا، وفرق العمل بمراكز الشباب.