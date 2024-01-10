تكثيف الحملات اليومية للنظافة وصيانة الإنارة العامة ببيلا في كفر الشيخ

وجّه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بتكثيف الجهود اليومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال رفع كفاءة الشوارع والطرق بتكثيف حملات النظافة والتجميل، وصيانة الإنارة العامة، ورفع الإشغالات المخالفة، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رفع الأتربة من على جانبي طرق مداخل مدينة بيلا

وفي هذا السياق، واصلت رئاسة مركز ومدينة بيلا، متابعة أعمال النظافة العامة بمداخل المدينة خلال الوردية الصباحية على الطرق العامة والشوارع، حيث اشتملت الأعمال على رفع الأتربة من على جانبي طرق مداخل مدينة بيلا، كما اشتملت أعمال رفع المخلفات والقمامة على الشوارع والأحياء الداخلية وكافة قطاعات المدينة، ونقلها للمقلب العمومي، بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة مشرفين وعمال جهاز النظافة بالمدينة.

ونظمت إدارة التنمية بمجلس مدينة بيلا، أعمال قص وتهذيب الأشجار المنتشرة بالأحياء والمنتزهات، وجري تقليم الأشجار ونزع الهيش، كما جرى رفع وتنظيف وكنس ناتج القص والتقليم، وذلك ضمن خطة مركز ومدينة بيلا في تطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.

صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة

وأجري قسم الإنارة بمجلس مدينة بيلا، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في عدداً من شوارع المدينة وقرى ونجوع مركز بيلا.

كما تواصل الوحدات المحلية القروية برئاسة مركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة اليومية من خلال رفع كافة مخلفات القمامة من شوارع القري الأم والتوابع، بجانب رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بنطاق الوحدات المحلية.