أحمد السبكي يعود لخلطة «اليوم الواحد» مع صناع فيلمي «الفرح» و«كباريه»

يعود المُنتج أحمد السبكي، من خلال فيلم «ليلة العيد»، لـ«خلطة» اليوم الواحد، وذلك بعدما ذاق نجاحها ثلاث مرات من قبل، في الثلاث تجارب التي قدمها على نفس الطريقة، والتي بدأها عام 2008 مع الكاتب أحمد عبدالله والمخرج سامح عبد العزيز بفيلم «كباريه»، الذي قدمه بمجموعة كبيرة من النجوم، وكرر التجربة مرة أخرى بعدها بعام مع نفس الصناع تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز في 2009 بفيلم «الفرح» والذي لاقى نجاحا كبيرا هو الآخر.

«ساعة ونص» شهد استبدال المخرج

وفي عام 2012، خاص السبكي تجربة أخرى على نفس النهج، وهي تجربة فيلم «ساعة ونص»، والتي لم تلقَ النجاح الذي حدث في الفيلمين السابقين، لكن كان العنصر المُختلف هذه المرة هو استبدال المخرج سامح عبد العزيز بالمخرج وائل إحسان، لكن اليوم وبعد قرابة الـ 11 عاما يعيد السبكي نفس التجربة مع المخرج سامح عبد العزيز والكاتب أحمد عبد الله في فيلم «ليلة العيد»، ومن المقرر طرحه في 25 يناير المُقبل، فهل سيلقى الفيلم استحسان الجمهور كما حدث في الفرح وكباريه؟.

ويشارك في بطولة فيلم ليلة العيد عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، نجلاء بدر، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، مايان السيد، غادة عادل، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من تأليف أحمد عبد الله، إخراج سامح عبدالعزيز.